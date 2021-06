Kaká, Carol Celico e os filhos - Reprodução

Publicado 15/06/2021

Rio - Por meio de suas redes sociais, Carol Celico abriu o jogo sobre sua relação com o ex-jogador de futebol Kaká, com quem se casou em 2014. No Instagram, ao responder perguntas de seguidores, a influenciadora explicou o motivo de ter se separado após nove anos de relação. "Não me sentia feliz, nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor. E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais para, aí sim, poder me sentir livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus", explicou, Carol.