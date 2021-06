Elba Ramalho e Juliette - Reprodução

Publicado 15/06/2021 10:54

Rio - Elba Ramalho e Juliette passaram a noite de segunda-feira ensaiando para a live do famoso São João de Campina Grande, que acontece no próximo dia 23. Após o convívio com a ex-BBB, a cantora fez uma postagem repleta de elogios à jovem nas redes sociais.

"Cantando lindo, gentil, amorosa, ela deixa rastro de carinho onde passa. Por isso merece tudo e um pouquinho mais! Tudo pronto pra nossa live dia 23 em Campina Grande! É pauuuuuuuuuuuu", escreveu a cantora no Instagram.

