Publicado 15/06/2021 09:34 | Atualizado 15/06/2021 09:38

Rio - A apresentadora e atriz Maíra Charken, de 42 anos de idade, fez um relato comovente, nesta segunda-feira, ao dizer que passa por dificuldades financeiras. Ela, que que chegou a comandar o extinto "Vídeo Show", da Rede Globo, apagou as publicações no Instagram Stories logo na sequência.

"Estou com a escola do Gael atrasada, o pagamento, acho que vou ter que tirar ele da escola porque eu não estou conseguindo ver uma maneira de manter ele na escola. Por mais que eu tenha, enfim, um privilégio de pagar depois, ou poder parcelar... A gente está se desdobrando. Foram dois, três anos sem ter renda nenhuma. O buraco foi cavado fundo", disse ela.

Em seguida, lamentou não ser chamada par trabalhar como atriz. Ela, que fez participações em "Babilônia" e "Malhação", teve sua ultima aparição na TV no programa "Caldeirão do Huck", ao participar do quadro "Saltibum", em 2017.

"Por que eu não posso ter meu trabalho reconhecido? Eu sei que eu sou uma put* atriz, eu sei que eu sou uma grande artista, por que eu não posso naquilo que eu amo de verdade? Eu estou ganhando dinheiro com outras coisas que me dão ânimo, me dão paixão também, só que fica faltando, sabe? Eu quero estar em um palco, em uma novela, em uma produção. Eu quero pagar minhas contas em dia, direitinho, e poder estar fazendo o que eu gosto de verdade", disse ela, aos prantos.

Maíra também disse que se considera a responsável por estar nessa situação financeira. "Infelizmente o rombo que foi deixado com uma vida sem controle financeiro, uma vida de não pensar no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo. E também porque a gente não aprende isso na escola. Nós temos umas crenças limitantes com relação a dinheiro e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que fiz no meu passado", desabafou.