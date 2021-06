Lara Silva e Julinho Casares - Reprodução

Publicado 15/06/2021 08:44

Rio - O amor está no ar! Lara Silva, filha do apresentador Fausto Silva, ganhou uma declaração de amor do namorado, o apresentador da Record Julinho Casares, nesta semana, no Instagram.

"Melhor amiga. Melhor companhia. Eterna namorada, feliz dia! Te amo", escreveu o rapaz, que integra o elenco do matinal "Hoje em Dia", da Record. Na publicação, é possível ver diferentes registros do casal em viagens para Fernando de Noronha e Dubai, no Emirados Árabes.

Discreta, Lara respondeu com uma breve declaração. "Te amo", disse a jovem, que que é filha de Faustão com Magda Colares, de quem se separou nos anos 2000. Hoje, o comandante do "Domingão do Faustão" é casado com Luciana Cardoso e tem mais dois filhos: João Silva, de 17 anos, e Rodrigo, de 11.

