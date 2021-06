Graciele Lacerda - Reprodução

Graciele LacerdaReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:49 | Atualizado 14/06/2021 21:51

Graciele Lacerda movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira. A noiva de Zezé Di Camargo ousou ao publicar uma foto na qual aparece com um decotão e de lingerie à mostra.

fotogaleria

Publicidade

Na imagem, a influenciadora fitness surgiu com um terninho preto e um belo decote. Na legenda, Graciele brincou: "Quem me vê assim arrumada não imagina que já estou de pijama na cama!!! Cadê você aqui @zezedicamargo pra assistir uma série comigo no Netflix", escreveu.

Nos comentários, os seguidores aprovaram o look da influencer. "Linda", escreveu um. "Maravilhosa", comentou outro.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Publicidade

Será que vem casamento por aí? No feed de comentários anônimos e famosos celebraram o momento romântico do casal. "Amoooo???????? Deus abençoe grandemente sempre", escreveu Elaine Mickely. "Lindos parabéns. Deus abençoe", homenageou Deia Cypri. "Meteu uma aliança no Zezé? Essa mulher é f#da mesmo! Amo vocês", brincou um fã.

Em recente entrevista à revista "Glamour", a musa revelou que está em tratamento para engravidar. Os dois estão juntos desde 2014. Felicidade aos dois! Do antigo casamento com Zilu Godoi, o cantor sertanejo já tem Wanessa Camargo, Camilla e Igor.