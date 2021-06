Juliette Freire - Reprodução Instagram

Juliette FreireReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:30

Rio - Depois de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão no "BBB21", Juliette Freire vive uma reviravolta em sua vida. Em entrevista ao podcast "Escuta, Maria Clara", da revista "Marie Claire", a maquiadora contou que tem feito terapia para lidar com as novidades da vida de celebridade, mas a primeira vez que procurou ajuda psicológica foi por causa de um relacionamento.

fotogaleria

Publicidade

"Comecei a fazer terapia pra terminar meu primeiro relacionamento", revelou. "Confesso que agora tenho novos problemas pra resolver, são sentimentos novos, muito medo. Nunca imaginei que eu fosse tão medrosa", declarou a advogada.

A vida amorosa da influenciadora foi tema recorrente do bate-papo e Juliette revelou que já chegou a ser procurada por ex-contatinhos. "Agora estou solteira solteiríssima e em busca de um novo amor", brincou a campeã. "Mas vai demorar, vou ter que resolver muita coisa antes, estou com a agenda lotada", acrescentou.

Publicidade

A maquiadora ainda deu sua opinião sobre os relacionamentos abertos, em que o casal tem liberdade para se relacionar com outras pessoas. "Eu ainda não me acho evoluída a esse ponto. Nunca tive um relacionamento aberto. Paquera aberta eu sempre tive, inclusive dizia para as amigas ficarem, fazia propaganda e incentivava, mas meus namoros foram monogâmicos", afirmou.

"Talvez eu evolua tanto que chegue a esse ponto. Ainda estou no pré-escolar na evolução nesse ponto, mas acho o máximo, admiro quem consegue", continua. "Tem que ter um acordo, se os dois estiverem bem, tranquilos e conscientes... Agora, não vou mentir que eu teria um medinho", confessou a campeã do "BBB21".