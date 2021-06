Paolla Oliveira - Reprodução

Paolla OliveiraReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:11 | Atualizado 14/06/2021 15:13

Paolla Oliveira começou a semana fazendo uma reflexão nas redes sociais. Pelo Instagram, a atriz publicou uma nova foto e, na legenda, fez um texto profundo.

fotogaleria

Publicidade

"Olhar em frente e seguir refletindo sobre tudo... A semana começa com muitas oportunidades de fazemos a diferença pra nós e pro mundo", escreveu Paolla na legenda.

Nos comentários, os seguidores foram só elogios à atriz: "Maravilhosa", escreveu uma. "Falou tudo", respondeu outro.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Publicidade

Em um vídeo antigo exibido na atração, por ocasião de seus 25 anos como apresentador, Celso Portiolli aparece perseguindo Paolla Oliveira no "Passa ou Repassa". Ele ameaça dar uma torta na cara da então assistente de palco por conta de seu aniversário. Em outras imagens resgatadas, a atriz, sempre belíssima, aparece animando as crianças do auditório.

Os internautas se divertiram com a curiosidade. "Paolla Oliveira como assistente de palco. Tá aí uma coisa que eu não sabia", escreveu um telespectador, no Twitter. "Eu ia morrer sem saber que a Paolla Oliveira foi assistente de palco do Celso Portioli", escreveu outro.