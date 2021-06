Antonia Fontenelle debocha da suspensão do perfil de Samantha Schmütz - Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle debocha da suspensão do perfil de Samantha SchmützReprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 14/06/2021 13:31 | Atualizado 14/06/2021 13:35

Rio - Quem não deve ter se alegrado com o retorno de Samantha Schmütz ao Instagram é Antonia Fontenelle. É que, após a atriz, intérprete da periguete suburbana Jéssica, do humorístico "Vai Que Cola", do Multishow, reclamar que ficou com sua conta inativa na manhã de domingo (13), a youtuber e apresentadora do "Na Lata" fez questão de comemorar a exclusão.