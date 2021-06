Bruna Linzmeyer - Divulgação/Glamour

Bruna LinzmeyerDivulgação/Glamour

Por iG

Publicado 14/06/2021 09:32

São Paulo - Bruna Linzmeyer, atriz conhecida por atuar em produções da Globo, alegou que teme ficar sem trabalhos por conta de sua sexualidade. Em 2016, a jovem contou que namorava uma diretora. "Na época, não foi um problema. O problema começou na pessoa que me olhava, se iniciou numa matéria de jornal, com os comentários dos leitores, com o medo de quem estava à minha volta...", disse ela em conversa com a jornalista Patrícia Kogut.

fotogaleria

Publicidade

"As pessoas e eu pensávamos que eu não ia conseguir mais trabalhar, não sabíamos o que ia acontecer com a minha carreira. E era um receio genuíno porque isso acontecia realmente. As pessoas perdiam papéis e contratos", continuou a atriz.

Ao falar sobre ser uma representante da comunidade LGBTQIA+, Bruna não foge. "Foi uma construção coletiva porque, se eu não precisasse falar, eu não ia falar, entende? Falo porque eu preciso e porque é preciso para o mundo ser falado. Então, trato com carinho. São coisas que eu adoraria ter ouvido. E, pelo que recebo de retorno das pessoas, tem feito sentido para elas, tem feito bem esse deslocamento de olhar. Faço (essa representatividade) na maior alegria. Hoje em dia é parte de mim falar disso. Tenho escrito sobre isso, tenho feito histórias ficcionais. Então, isso virou meu ofício também", dissertou.