Publicado 14/06/2021 08:47 | Atualizado 14/06/2021 09:02

Rio - Samantha Schümutz recuperou sua conta no Instagram após ter o perfil derrubado da rede social neste domingo. Assim que recuperou a conta, ela se manifestou brevemente no Twitter. "Voltaram com minha conta do Instagram! Não vamos calar, combinado!?”, escreveu.

Na sequência, a humorista, que vem realizando criticas ao governo e se artistas que infringem medidas sanitárias contra covid-19, fez um longo desabafo no próprio Instagram e agradeceu o apoio de famosos e anônimos que se mobilizaram para cobrar respostas da rede social.

"Obrigada pelo apoio de todos que se mobilizaram contra a censura que sofri. Me questiono sobre o porquê da minha conta ter sido banida desta forma. Estamos vivendo tempos estranhos que precisam da nossa atenção. Antes de ser artista, sou uma cidadã e me posiciono há muito tempo. Mas, ultimamente, as reações têm sido diferentes. Por que os meus questionamentos têm incomodado tanto?”, iniciou ela.

“Não somos robôs e estamos aqui para dialogar. Se minha conta foi desativada porque exponho as minhas opiniões, algo está errado. Enquanto ainda existem pessoas que fazem posts preconceituosos ou até fotos com armas, por exemplo, e continuam livres para estarem presentes por aqui, a minha conta foi temporariamente banida. O fato de eu ter feito um chamado à classe artística para se posicionar e exercer a influência que tem de forma responsável e coerente incomodou muita gente. Por que? Acho válido fazermos essa análise. Permanecemos aqui: atentos, fortes e sinceros”, finalizou.



Nos comentários, amigos e fãs celebraram o retorno da artista. "Muito bem, Samantha. Estou orgulhosa de ti. Todo o meu carinho e respeito", escreveu a atriz Grace Gianoukas. "Escandaloso. Toda a minha solidariedade", postou a deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ). "Estamos juntos", afirmou o ator Ícaro Silva.