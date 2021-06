Lucas Rangel e o namorado - Reprodução

14/06/2021

São Paulo - O youtuber Lucas Rangel deixou a internet chocada com o anúncio de que está namorando há sete meses, tanto que foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O influenciador assumiu o relacionamento com um rapaz chamado Lucas Bley, que não é famoso e mantém a discrição na internet.

"Feliz dia dos namorados, nenê. Sete meses do seu lado e sinto como se fossem anos. Obrigado por ser o meu amor e minha paz, te amo para sempre", escreveu Lucas Rangel ao postar fotos com o namorado. Os influenciadores questionaram se ele estava mesmo namorando ou se não passava de uma trollagem e o youtuber explicou que deixou a vida dos solteiros e que estava com medo de assumir o relacionamento.

"Estou muito feliz lendo tudo o que vocês estão me mandando e comentando. Sério, sempre tive tanto medo e agora não preciso mais ter. Amo vocês", agradeceu. Lucas disse que a família e os amigos já sabiam do namoro faz tempo e contou que conseguiu esconder o relacionamento durante meses, mesmo com o namorando estando junto dele em momentos de trabalho. "O negócio não sou eu que sei esconder um namoro por sete meses, é vocês que dão um beijo na boca e já contam para rua inteira", conta.

As contas nas redes sociais do namorado do youtuber são fechadas e possuem poucos seguidores. Rangel fala que o amado não gosta de se expor e falou que não vai começar a produzir conteúdos com o namorado só porque assumiu a relação. "Não vai ficar tendo TikTok de casal, não vai ficar tendo vídeo no canal. Se eu namorei sete meses sem postar, por mim eu namoro mais 20 sem ficar expondo porque sei que vocês são muito invejosos. Sei que às vezes vocês gostam de dar pitaco, então não vou ficar nessa coisa", explica.

Lucas Rangel diz que pretendia contar sobre o namoro para os seguidores em breve, mas fez isso antes do que gostaria porque foi flagrado junto do namorado. "Fotografaram a gente almoçando hoje de tarde. Fiquei meio sem saída porque não queria que viralizasse sem eu contar, então eu contei", conta.