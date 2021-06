Gabi Melim - Reprodução Instagram

Gabi Melim Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:01

Rio - Gabi Melim acaba de passar por uma transformação inédita e estreou uma nova tonalidade nos cabelos, a ruiva pôr do sol. Cantora da banda Melim, Gabi comenta que costuma encerrar um trabalho com uma nova tatuagem.

fotogaleria

Publicidade

Desta vez, ao lançar seu novo álbum "Deixa Vir Do Coração", Gabi decidiu mudar a cor dos cabelos "Os fios ruivos sempre me passaram muita personalidade, eu estava louca para tentar uma cor nova. Eu sempre tive o cabelo da cor natural, castanho escuro. Cheguei a fazer algumas mechas, mas nunca tinha colorido ele todo. Acho que o cabelo longo tem um movimento muito especial no palco, e agora, com o ruivo, traz uma força também", declara. A data da transformação também traz um significado especial para Gabi: "Faço aniversário daqui a algumas semanas, quero viver essa mudança no cabelo junto com meus 27 anos."