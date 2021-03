Joelma surge ruiva reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:53 | Atualizado 31/03/2021 14:54

Rio - Joelma surpreendeu os fãs ao surgir ruiva no Instagram, nesta quarta-feira. A cantora, que tinha o cabelo loiro, fez mistério sobre o motivo da mudança no visual. "Humm, acho que gostei! O que será que vem aí?", comentou ela na legenda do vídeo. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter.



Até Marina Ruy Barbosa decidiu brincar com a cantora. "Acabou meu reinado", escreveu ela, compartilhando um clique de Joelma.

Acabou meu reinado https://t.co/p92ZC3Bno2 — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) March 31, 2021

Os internautas se mostraram surpresos com os novos fios da cantora. "Eu estou em choque, que perfeita", escreveu um usuário do Twitter.

