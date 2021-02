Joelma e Naiara Azevedo Reprodução/Montagem

Publicado 06/02/2021 09:00

Esta coluna não pôde deixar de notar que as cantoras Joelma e Naiara Azevedo deixaram de se seguir nas redes sociais. Nós então procuramos a assessoria de ambas para saber o que teria motivado o unfollow repentino entre as duas. No entanto, o silêncio é mútuo dos dois lados e ninguém retornou nosso contato. Se elas brigaram, a coluna ainda não sabe, mas que tem caroço nesse angu, tem!