Neymar JrReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:33

Rio - O pai tá on! Após uma semana onde teve o affair com a médica Camila Karam revivido, Neymar Jr deu a entender que está, sim, vivendo um romance. Neste domingo, durante uma partida da Seleção Brasileira, o jogador fez 'coraçãozinho' com as mãos em homenagem a um certo alguém.

Logo depois, pelas redes sociais, o adulto Ney confirmou o teor romântico do gesto ao repostar a foto. "Queria marcar o @ mas ela não deixa", escreveu o jogador em português, inglês e espanhol.