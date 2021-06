Ex-BBB Caio Afiune surge dançando Britney Spears - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 10:07

Rio - Caio Afiune surpreendeu os seguidores, neste domingo, ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando ninguém menos que Britney Spears. Depois de se comover com o documentário que conta a trajetória da estrela norte-americana durante o "BBB 21", o fazendeiro parece estar curtindo as músicas da artista fora do game.

"Vocês pediram tanto que eu resolvi me arriscar dançando #britneyspears pra vocês. E aí, o que acharam? Querem mais dancinhas?", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, claro, os fãs foram à loucura com o gingado do ex-BBB. Caio bailarino do Faustão? Já quero", brincou um seguidor. "Socorro! Ficou perfeito", comentou outro perfil. "Passa um óleo nas juntas pra dar uma destravada", aconselhou um terceiro.