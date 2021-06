Ronan, Vitória e Pocah - Reprodução

Publicado 14/06/2021 14:44 | Atualizado 14/06/2021 14:46

Ronan Souza, noivo da funkeira Pocah, homenageou a enteada Vitória, de 5 anos, com uma tatuagem de uma foto que tem com ela. Os internautas perceberam o desenho em uma publicação feita pelo empreendedor no Instagram.

No clique, ele aparece beijando a cantora. "Muito amor e bom domingo para vocês", disse ele na legenda da imagem. Ele foi elogiado pela tatuagem. "Vocês são perfeitos", escreveu uma; "O melhor casal", disse outra; "E essa tatuagem? Não aguento", afirmou uma terceira.









