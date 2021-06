Jovem é estuprado coletivamente e tatuado a força - Foto: reprodução internet

Por iG

Publicado 03/06/2021 16:36 | Atualizado 03/06/2021 16:41

Florianópolis - Um crime brutal contra um, jovem de 22 anos, foi registrado na segunda-feira (31) em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a polícia, três homens o estupraram e além de inserirem objetos em seu ânus, o tatuaram a força. As informações são do portal ND+.



O rapaz foi jogado na rua e agredido com objetos cortantes. Após a violência, ele foi encaminhado ao hospital em estado grave, de acordo com à DPCAMI (Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) da Capital – para onde inicialmente o caso foi encaminhado.

As motivação do crime não foi divulgada. No entanto, a DPCAMI acredita que tenha relação com a orientação sexual do homem, já que os agressores tatuaram a vítima com palavras homofóbicas.



A investigação foi encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia da Capital e as diligências acontecem sob sigilo.