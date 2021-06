Klebber Toledo e Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:06

Rio - Klebber Toledo é o aniversariante do dia! O ator completa 35 anos de idade nesta segunda-feira (14) e ganhou uma linda declaração da esposa, Camila Queiroz, nas redes sociais. A atriz ainda compartilhou alguns cliques em que o casal aparece agarradinho.

"Feliz aniversário,meu amor. Dono do maior e mais bonito coração que existe. Meu companheiro e parceiro de vida. Que a vida seja doce, leve, generosa e com muita energia boa. Eu te amo!!", escreveu a artista no Instagram. Nos comentários da publicação, fãs e outras celebridades também registraram felicitações para o ator global.

"Parabéns pra esse meu amigo realmente maravilhoso! Coração gigante! Ser humano único! Klebber Toledo, toda a felicidade do mundo pra você", desejou Gloria Maria. "Felicidades para vocês", comentou uma seguidora.