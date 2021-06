Fiuk fala sobre vida amorosa em live com Cleo, Pocah e Pepita - Reprodução/Instagram

Fiuk fala sobre vida amorosa em live com Cleo, Pocah e PepitaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:56

Rio - Após três meses confinado na casa do "BBB21", Fiuk já colocou seu lado galã em ação. O ator participou de uma live com sua irmã Cleo, Pocah e Pepita e foi logo questionado sobre sua vida amorosa depois do reality show.

fotogaleria

Publicidade

"Então, assim, não sei se estou 100% solteiro, Cleozinha. Estou me envolvendo, estou conhecendo... Você sabe que eu sou namorador desde novinho. Não consigo ficar sozinho", comentou o artista. Cleo brincou com o irmão que essa característica do cantor "é de família" e perguntou o que Fiuk achava sobre flertar durante lives.

"Acredito que em uma live, você consegue flertar, sim. Você está vendo ali, de boa, dando sopa, a pessoa diz que está querendo um namorado, acho que é uma oportunidade", respondeu o ex-BBB. Ele ainda acrescentou: "Nesta pandemia, [estar] solteiro — eu que já sou carente — não é fácil, é complicado."

Publicidade

A cantora também questionou o irmão sobre a carência após o confinamento e se o ator já havia se encontrado com algum "contatinho". "Se eu disser que não, estaria mentindo. Fico até meio sem graça de falar sobre isso, mas ficar 110 dias sem [sexo], foi muito difícil", revelou o artista.



Em seguida, Cleo disparou que já havia ficado um ano sem sexo, surpreendendo a funkeira Pocah, e Fiuk logo entregou a artista: "Não, mas isso aí é de quando ela tinha 17 anos". A cantora riu do comentário e fingiu uma bronca no irmão mais novo: "Filipe? Sou eu quem faço as perguntas!". "Eu te amo, irmã. Desculpa!", respondeu o cantor.