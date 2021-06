Nicole Bahls - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:33 | Atualizado 14/06/2021 15:52

Nicole Bahls ganhou um presente inusitado. A modelo mostrou, nas redes sociais, que ganhou a jacuzzi do "Big Brother Brasil 21". No Instagram, Nicole mostrou a obra para a instalação da jacuzzi no spa de seu sítio.

"Estou super feliz, que está quase pronto, mas ainda vai demorar mais alguns dias, porque faltam alguns acabamentos. Mas isso daqui, gente, é um spa que veio direto do 'BBB'. A Juliette sentou, o Gil sentou. E já estou doida para tirar o plástico e sentar dentro para pegar o axé desse povo. Juliette, Gil, Sarah, Vih Tube, tá todo mundo com muito axé. Essa edição do 'BBB' foi muito boa", disse Nicole.



Em entrevista à revista "Quem", Nicole disse que tem vontade de participar do reality. "Me presentearam com o spa do BBB todo ano a empresa escolhe um artista para presentear e eles sabiam que eu queria um spa e resolveram me presentear. Aí saiu da casa direto pro sítio e eu amei. Imagina, a Juliette e o Gil sentaram aqui dentro. Eu amo reality. Meu sonho é participar do 'BBB'. Imagina que delícia ficar numa casa tão linda ainda aparecer na Globo. E concorrer o prêmio de mais de um milhão de reais".