Publicado 14/06/2021 15:35

Rio - Após a tão aguardada participação de Juliette Freire no "Arraial do Gil" , a campeã do "BBB21" tem ganhado diversos elogios nas redes sociais. Nesta segunda-feira (14), a cantora Anitta também registrou sua aprovação nos Stories do Instagram.

"Assistindo de novo o rei Gilberto Gil com a nossa Rainha Juliette. Brilhouuuuu", escreveu a Poderosa. A amizade entre a cantora e a maquiadora tem dado o que falar. Na semana passada, a dupla compartilhou cliques de uma viagem de jatinho patrocinada por Anitta e vale lembrar que Juliette está hospedada na mansão da empresária, no Rio de Janeiro, desde o fim do "BBB21".

No último domingo (13), Juliette emocionou o Brasil ao estrear na música ao lado de Gilberto Gil. A influenciadora foi recebida pelo artista baiano ao som de "Paraíba", sucesso de Luiz Gonzaga em referência às mulheres de seu estado. Com Gil, a advogada cantou "Asa Branca" e se emocionou bastante quando começou a cantar "Estrela", do próprio Gil. "Coisa linda, meu Deus. Obrigada! É uma energia tão linda, minha gente. Essa é a nossa alma dançando forró, nossa história, nosso sangue, nossa vida", declarou a paraibana.

