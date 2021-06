Lipe Ribeiro - Daniel Falcão/Divulgação

Por Juliana Pimenta

15/06/2021

Rio - Lidar com sucesso nem sempre é fácil. Mas após participar de diversos realities, o influenciador digital e apresentador da MTV Lipe Ribeiro já está mais do que acostumado a ver sua vida exposta. E isso, claro, inclui suas conquistas e desilusões amorosas.

"Eu sabia que a partir do momento que entrei nos realities shows, isso geraria uma exposição da minha vida pessoal. Meus relacionamentos foram todos muito conturbados. E eu até entendo esse interesse porque o último, por exemplo, começou na televisão. Eu sabia que, pela primeira vez, deveria dar satisfação do que estava acontecendo. As pessoas se sentiam dentro do meu relacionamento por terem acompanhado tudo desde o começo até o término", explica Lipe que, no 'De Férias com o Ex', começou a se relacionar com a ex, Yá Burihan e, na 'Fazenda', pediu a influenciadora em casamento. Logo após deixar o reality, no entanto, os dois terminaram a relação e, no 'Ilhados com Beats', Lipe se envolveu com Anitta.



"A partir do momento em que eu aceitei entrar nos realities, eu acho que isso faz parte. Lógico que, algumas vezes, me incomoda as pessoas estarem sempre perguntando de fulana ou sicrana. Mas faz parte da minha profissão e do que eu aceitei para minha vida. Às vezes, você não consegue ter tanta privacidade e tá tudo bem. Eu gosto muito de tudo o que eu vivo", completa o influenciador que, no momento, se considera "solteiro", mas revela que não está "sozinho".



Transparência e posicionamento



Com a exposição, Lipe começou a fazer cada vez mais sucesso nas redes sociais. Figurinha fácil nas páginas de fofoca, o influenciador reconhece o peso do papel que ocupa com seu público. "É uma responsabilidade muito grande porque hoje em dia você tem que ter muito cuidado com o que fala na internet. Você acaba influenciando milhões de pessoas. Hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho 4 milhões e 300 mil pessoas que me acompanham diariamente. E eu sei que tenho que tomar muito cuidado", explica Lipe que também não se priva de dizer o que pensa.



"Você tem que ter responsabilidade mas, ao mesmo tempo, sem deixar de ser você. O que eu vejo muito nas redes sociais é gente que não consegue transparecer 100% do que é. Eu prefiro passar a realidade. Eu tento deixar esse equilíbrio sempre à vista, porque ninguém tem uma vida perfeita, só de glórias. Tem dias que eu tô mal e falo que eu estou mal. Talvez esse seja um diferencial meu na internet, mostrar a realidade", pondera o apresentador que é a favor do posicionamento das celebridades.



"Eu acho bem interessante. Tem gente que prefere não opinar em certos assuntos por medo de perder seguidores, ou com medo das pessoas não verem da melhor forma. E aí acabam se policiando da forma que falam, por exemplo. Prefiro falar o que eu penso do ficar fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Então eu sempre tento defender o que eu acredito do que me omitir por medo de ser julgado. Sempre foi assim na minha vida. Eu já apareci na internet sendo cancelado, fui por dois anos e não é agora que eu tenho uma boa imagem que vou deixar de ser quem eu sou por medo de julgamento", completa.



Referência de moda



Com um estilo irreverente, Lipe também virou referência de moda nas redes sociais. Estrelando a primeira campanha masculina da DLK Modas, o influenciador conta que, para ele, é natural ver homens se preocupando cada vez mais com estética e beleza. "Era uma coisa bem distante da minha realidade, mas depois dos realities, a moda virou uma parte muito presente na minha vida. Eu sou muito prático e costumo imaginar tudo na minha cabeça, faço as combinações e me arrumo. No dia a dia, acabo me vestindo de um jeito básico e, às vezes, só coloco um tênis ou um acessório diferente, o que faz toda a diferença no look", explica.