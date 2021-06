Wesley Safadão e Thyane - reprodução do instagram

Por Filipe Pavão*

Publicado 06/06/2021 08:08 | Atualizado 06/06/2021 08:09

Rio – Empreendedora social, influenciadora digital, mãe de Ysis, de seis anos, e Dom, de apenas dois, Thyane Dantas é uma mulher multitarefa. É isso que chama atenção dos mais de três milhões de seguidores da esposa do cantor Wesley Safadão no Instagram. Nas redes sociais, ela compartilha a rotina pessoal e profissional, além de paixões, como a moda e o cuidado com o corpo.

“Na moda, encontro uma forma de me expressar, me comunico através disso. Essa paixão é desde quando me perguntavam qual seria a minha profissão. Sempre fui muito apaixonada. A moda sempre fez parte dos meus sonhos e da minha vida. Moda é arte, é expressão, é comunicação”, conta.

Thyane ainda compartilha como planeja seus próprios looks. “No dia a dia, gosto de looks mais fáceis, básicos, alfaiatarias, jeans. Para eventos especiais, penso no look de acordo com a data e o local”, explica ela, que combina o look com o marido em várias oportunidades.

Além do vestuário, Thyane também prioriza o cuidado com o corpo, mas sem exageros. “Na semana, procuro ter mais regras na alimentação e faço musculação e aeróbico em jejum todos os dias da semana. Assim compenso quando como algum doce ou massa”, conta.

Crise no casamento?

Recentemente, boatos sobre uma possível crise no casamento de Thyane e Safadão circularam na web. Ela desmente qualquer rumor e ainda questiona a falta de responsabilidade de quem compartilha informações sem consultar os envolvidos.

“Me pergunto de onde tiram isso. Podiam checar com a gente antes de noticiar. Não que isso abale o nosso relacionamento e a nossa família. Graças a Deus, hoje não abala mais. Fico me perguntando sobre a responsabilidade das notícias mesmo. Qualquer coisa que qualquer um fala, as pessoas já tomam como verdade absoluta e isso é irresponsabilidade. Sabemos o quanto uma notícia ruim roda bem mais que uma boa, imagina sendo mentira. É absurdo”, desabafa.

Na verdade, Thyane garante que o relacionamento mudou para melhor durante a pandemia já que o cantor consegue estar mais tempo em casa com a família. “O que acontece é o oposto de quando tinha shows, porque ele costumava estar em casa dois ou três dias por semana. Agora, conseguimos planejar mais, ter uma rotina de qualidade em todos os sentidos”, diz.

Parceria pessoal e profissional

Além de negar qualquer crise, a influenciadora ainda se declara ao marido. “Wesley é o melhor parceiro que poderia ter. A nossa troca é muito bacana, a gente se entende no olhar. Então, compartilhar com ele os sonhos, a vida, a família e os projetos é sempre maravilhoso. Escuto a visão que ele tem sobre qualquer coisa como prioridade em minha vida”, diz Thyane.

Juntos, eles compartilham, inclusive, a gestão do W Solidário, projeto que surgiu como um guarda-chuva de ações solidárias que o casal tem ao longo do ano. “Criamos o W Solidário para comunicar, compartilhar, ser essa ponte entre pessoas que querem ajudar e pessoas que precisam de ajuda. Também para idealizar ações relevantes com impacto social”, afirma.

*Estgiário sob supervisão de Tábata Uchoa