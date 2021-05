Macacão usado por Juliette no ’Faustão’ está esgotado Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:00 | Atualizado 11/05/2021 08:05

Rio - Os modelitos usados por Juliette, campeã do "BBB 21", continuam fazendo sucesso entre os fãs. Depois do macacão que ela usou na final do reality show esgotar em poucas horas, o look escolhido pela paraibana para ir ao "Domingão do Faustão" também já está esgotado.

fotogaleria

Publicidade

Juliette usou no programa um macacão preto com recortes na cintura e pedras bordadas, do estilista Vitor Zerbinato. O modelito era vendido por R$ 4.999. No site, a peça entrou em promoção e passou a custar R$ 2 mil. Mas, no momento, já está esgotada. Juliette combinou o macacão com mangas balonês removíveis, que acompanham o conjunto.