Biel e Tays ReisReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:40

Rio - Menos de três semanas após anunciar o fim da relação que começou na última temporada de 'A Fazenda', Tays Reis e Biel foram flagrados agarradinhos por um amigo. O vídeo, postado nas redes sociais do cantor Rogerinho, mostra o ex-casal em clima de intimidade.

As imagens, é claro, confirmaram a possível reconciliação dos cantores e ainda animou os fãs do casal na madrugada desta terça-feira. Em seus perfis nas redes sociais, no entanto, Tays e Biel não se pronunciaram sobre a provável volta.