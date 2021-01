Jakelyne Oliveira discute com Tays Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:19 | Atualizado 29/01/2021 16:23

Tays Reis é a entrevistada da vez no canal do Youtube da apresentadora Luciana Gimenez. Entre os assuntos abordados, um chamou mais a atenção desta coluna: a amizade da cantora com a miss Jakelyne Oliveira, que ficou abalada ainda dentro do confinamento de 'A Fazenda'. Segundo Tays, desde que deixaram o reality, as duas ainda não conversaram para acertar os ponteiros. A ex-Vingadora conta que após sair do programa sentiu a Jake estranha com ela.

"Desde quando eu saí do reality, eu senti ela um pouco estranha comigo. Não era mais aquela sintonia, nem aquela amizade. Tanto que quando eu tava confinada e eles voltaram lá pra fazer uma prova com a gente, eu já senti ali alguma coisa estranha, mas não sabia o que era. Até hoje a gente não conversou. A gente já trocou algumas mensagens no direct, mas nada como a gente viveu lá no programa. Eu não tenho nada contra a pessoa dela. Se a gente puder se encontrar, eu tô aqui super aberta. Não guardo rancor, não guardo mágoa de ninguém. Só depende de um contato, de se ver novamente..."