Tays Reis pode estar grávida de Biel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:56 | Atualizado 15/01/2021 14:23

Rio - Os fãs de Tays Reis e Biel, que participaram da última edição de "A Fazenda", se surpreenderam com a última postagem da cantora nas redes sociais. É que Tays postou uma imagem em que aparece com um exame de gravidez na mão, com resultado positivo. O cantor Biel também aparece na foto.

Mas tudo parece ser apenas publicidade para o clipe da nova música da cantora, "Artigo 157". "DOIS DIAS ARTIGO 157. Se preparem para as surpresas que estão por vir! Corre que já tem tag nos assuntos mais comentados no twitter! Vocês são BARRIL dobrado", escreveu Tays na legenda.

Juliano Ceglia, que também participou do reality show da Record, brincou com a postagem. "Vou ser titio", escreveu. "Que susto! Amo vocês", disse outro fã.