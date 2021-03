’Dança dos Famosos’ será um programa independente ao ’Domingão’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 08:30

Rio - Os quadros "Dança dos Famosos" e "Show dos Famosos" vão sobreviver ao fim do "Domingão do Faustão". A informação é da coluna "Zapping", publicada na "Folha de S. Paulo" desta segunda-feira. Ainda de acordo com a coluna, a Globo já pensa em nomes para a apresentação das duas atrações, que serão independentes, como acontece com o "The Voice".

fotogaleria

Publicidade

Uma das opções seria Xuxa, mas a opção ainda está em estudo já que a apresentadora já comandou o "Dancing Brasil" na Record e a semelhança seria grande. Outra opção seria Juliana Paes, que ainda não se arriscou na função de apresentadora.