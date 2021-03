Museu de Arte do Rio terá entrada gratuita em todas as quintas-feiras de março Thales Leite / Divulgação

Rio - O Museu de Arte do Rio - MAR completa oito anos nesta segunda-feira, dia 1º de março, junto com o aniversário de 456 anos da cidade do Rio de Janeiro, e para celebrar a data a instituição irá promover uma série de ações durante este mês. O museu irá oferecer aos seus visitantes entrada gratuita todas às quintas-feiras de março, uma oportunidade para que cariocas e turistas conheçam as exposições em cartaz: “Aline Motta: memória, viagem e água”, “Casa Carioca”, “Rua!” e a recém-inaugurada “Paulo Werneck: murais para o Rio”.

Uma grande novidade apresentada na reabertura do museu é uma instalação com filtros de barro, do Estúdio gru.a, que mostra a relação entre a água e a cidade. O trabalho, comissionado especialmente para a exposição “Casa Carioca”, cria um novo sub-ramal de distribuição de água do edifício do MAR, prolongando-o até a calçada da Praça Mauá, onde estão instaladas três bicas públicas com água potável disponibilizadas gratuitamente ao público.



“Hoje, o museu com oito anos, já começa a apresentar certas vontades e uma vocação bastante nítida. O MAR, em seu aniversário, quer se manter como um museu em forte inserção na cidade, a partir de sua vizinhança. Portanto, comemorar oito anos é se manter atento aos objetivos e missões que fizeram do MAR um dos principais museus da cidade. A história que nos interessa está contada “a contrapelo”, tensionando e incorporando críticas e desafios em todos os setores do museu”, conta Marcelo Campos, curador-chefe do MAR.

O Museu estava há onze meses fechado por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. A reabertura é uma das primeiras medidas da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) à frente da instituição carioca desde janeiro, por meio de acordo de cooperação internacional com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A organização é o primeiro organismo intergovernamental de cooperação no espaço Ibero-americano e, desde 1949, trabalha em três campos de ação: educação, ciência e cultura.



“O MAR oferece a quem visita o museu um diálogo direto com a cidade, além de proporcionar conhecimento por sua vocação educacional e com a gestão da OEI, queremos que essa experiência possa servir de referência no trabalho da Organização no segmento cultural. Para a OEI é um orgulho passar gerenciar um dos espaços mais importantes na revitalização da área portuária da cidade”, ressalta o diretor e chefe da representação da OEI no Brasil, Raphael Callou.

Live

A programação de aniversário começa já neste dia 1º de março, com uma live de Marcelo Campos, Curador-chefe do museu, e Raphael Callou, Diretor e Chefe da Representação da OEI no Brasil, organização responsável pela gestão do museu desde janeiro deste ano. Na ocasião, Callou e Campos irão apresentar aos seguidores do Instagram a programação do MAR para este mês, a partir das 17h.

Educação

Em março, o museu também irá retomar a atividade educativa Conheça o MAR, uma visita guiada com até uma hora de duração oferecida ao público espontâneo pelos espaços da instituição. A mediação dialoga com a história da região portuária e será realizada todas às sextas-feiras de março, às 14h.

“Comemorar o oitavo aniversário do MAR renova as esperanças, trás excelentes memórias e nos desafia a pensar caminhos para as práticas educativas. Vamos retomar aos poucos, começando com o projeto Conheça o MAR às sextas-feiras para o público espontâneo, tomando as devidas medidas de segurança. A visita oferece visão panorâmica dos espaços do museu em conexão com a história da região portuária e da Pequena África, além de um percurso pelas diferentes mostras em cartaz. A conclusão ocorre dentro do Pavilhão para que o visitante possa retornar às exposições”, ressalta Hugo Oliveira, gerente de Educação e Escola do Olhar.



Para finalizar as comemorações, no dia 27 de março uma nova bandeira será hasteada no mastro do museu, marcando o início deste novo ano para a instituição. O trabalho “Área Indígena”, do artista gaúcho Xadalu, presente no topo do prédio histórico que abriga o Pavilhão de Exposições do MAR desde março de 2020, dará lugar a uma obra inédita. “O mastro da bandeira foi restaurado em 2018. A partir disso, o MAR comissionou três artistas para realização de projetos especiais. Ainda estamos definindo o próximo nome a ser comissionado para a realização da bandeira de aniversário do museu. A bandeira traz, para o MAR um posicionamento sociocultural e político frente à sociedade”, explica Marcelo Campos.

Serviço

Museu de Arte do Rio - MAR. Praça Mauá, 5 - Centro



Funcionamento: quinta-feira a domingo, das 11h às 18h (entrada no Pavilhão de Exposições até as 17h).

*Entrada gratuita às quintas-feiras de março.



Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia). À venda em totens instalados nos pilotis do museu ou pelo site https://ingressos.museudeartedorio.org.br/#/home