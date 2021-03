Tília Fialho e MC Melody em Nocaute Divulgação

Por *Lara Nascimento

Publicado 05/03/2021 14:44 | Atualizado 05/03/2021 15:10

Rio - A receita para o sucesso acaba de ser atualizada! Tília Fialho e Melody estreiam o clipe de "Nocaute", música lançada nesta sexta-feira. Com um clima urbano, a filha de Dennis DJ continua fiel ao colorido e os fãs podem esperar muito empoderamento feminino e amadurecimento. Com um toque a mais, a canção conta com a colaboração de Bella Angel, irmã de Melody, na composição.



A estética do clipe é um pouco diferente do que o público já viu produzido por Tília. A cantora de 17 anos diz que buscou por algo mais elaborado, com troca de figurino e um roteiro para criar um clima diversificado. "Eu queria um clipe noturno, com a estética de rua porque queria trazer algo mais dark sem perder a cor. São três looks. Tem cor, mas tem essa coisa meio dark para trazer essa maioridade", explica. "Parece até que estamos mais velhas no clipe", brinca.



Tília explica que a parceria entre as cantoras aconteceu assim que ela teve a ideia da música. "Sempre fui fã da Melody. Acompanhei o crescimento dela e quando surgiu de fazer um feat feminino e com uma pessoa nova, pensei logo nela. Queria que fosse com uma cantora jovem", relembra. Para Melody, a parceria com Fialho é algo “promissor” por estarem compondo a “nova geração” da música. “Carregamos essa bandeira de artistas jovens com muita musicalidade. A Tília é uma menina incrível que tem um grande futuro pela frente, acredito muito no potencial dela!”.

Melody, que aos 14 anos é a cantora mais jovem com o maior número de seguidores no Instagram, também está ansiosa para os fãs acompanharem o resultado da parceria, além de fazer um chamado para a produção. “Estou louca pra ver a reação dos meus fãs não só com o clipe mas também com a coreografia que está fantástica, acredito que eles vão amar muito!”, diz.



Composta por quatro pessoas, a letra da música também conta a participação especial de Bella Angel, irmã de Melody. Tília, que já ultrapassou mais de dois milhões de visualizações no YouTube, diz que está preparada para a reação dos fãs, mas com muitas expectativas. “A melody está impecável e eu acho que essa dupla deu muito certo, então quero superar as expectativas e fazer essa música grudar no público. Quero que a galera se divirta”, declara.



Sobre o que está por vir, Tília faz mistério, mas deixa um pequeno spoiler para os fãs ao revelar que o próximo trabalho conta com um feat masculino e um estilo que foge um pouco do funk. “Vou fazer 18 anos, então é uma música mais madura, com um discurso mais empoderado", revela.



Durante a divulgação da música, Melody causou especulações ao postar uma foto ao lado de Kamilla Fialho, mãe de Tília, que já foi responsável por nomes como Anitta, Lexa e MC Rebecca. Muito se comentou sobre Kamilla assumir o papel de empresária da cantora, mas Melody explica que o pai, que é quem cuida da sua parte artística, continuará no cargo. “Penso que em time que está ganhando não se mexe, mas futuramente quem sabe? É sempre importante ter outros parceiros para agregar ainda mais à carreira. É algo a ser pensado no futuro. No momento, meu pai tem feito o melhor pra mim e devo tudo isso a ele”, explica.



Até o próximo lançamento, Tília e Melody vão explorar bastante a música com vídeo da coreografia e making off. "Nocaute" também ganhou um desafio nas redes sociais. Colhendo os frutos futuros da parceria, Melody não descarta um novo projeto com Tília. "O público pedindo, a gente faz sim".

Veja o clipe:

*Estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa