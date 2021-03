Xuxa e Eliana gravam juntas e reproduzem capas de discos uma da outra Blad Meneguel/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:35

Rio - O encontro entre Eliana, Xuxa e Angélica vai ao ar neste domingo, no programa Eliana, às 15h, no SBT. Na atração, a mãe de Arthur e Manuela e a Rainha dos Baixinhos trocaram de papéis e refizeram as famosas capas de discos que marcaram suas carreiras.

fotogaleria

Publicidade

Eliana reproduziu a famosa pose da amiga no "Xegundo Xou da Xuxa", lançado em 1987. Já Xuxa escolheu recriar a foto do quinto álbum de Eliana, de 1997. Em outro momento, Eliana ainda apareceu com o lookinho de Xuxa no “XSPB 5 - Circo” e Xuxa se caracterizou com direito famoso chapeuzinho para a capa do “Eliana”, de 1996.

No bate-papo das três loiras, elas falaram sobre o famoso grupo de conversas instantâneas que têm juntas e revelam quem é a mais saidinha do grupo, quem grava áudio longo, papos sobre gravidez, redes sociais, entre outros assuntos.

Publicidade

"Esse encontro é um pretexto pra gente selar publicamente o que já existe. Eu sempre admirei muito a trajetória de vocês e admiro hoje. Vocês se tornaram mulheres tão inspiradoras. Eu tenho um baita orgulho, maior carinho de estar nesse grupo", confessou Eliana.

Na casa de Xuxa no Rio de Janeiro, a apresentadora falou sobre veganismo com a mãe de Sasha e as duas cozinharam um macarrão de arroz com legumes. "Não casava eu dizer que sempre fui apaixonada por bicho e comer bicho. Eu estava sendo hipócrita. Não estava casando com a minha filosofia de vida, com o que eu sempre acreditei”, disse a Rainha dos Baixinhos.



Sobre seu relacionamento com Junno, Xuxa comentou que os dois não se casaram. “A gente não assinou papel, as coisas dele estão aqui e também tenho coisinhas no apartamento dele. A gente está com as trouxinhas juntas. Eu não gosto da palavra casamento. Vamos dizer que a gente tem uma união estável”.