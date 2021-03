Por iG

Publicado 05/03/2021 18:38 | Atualizado 05/03/2021 18:39

Após revelar que foi ela quem tomou a iniciativa para chegar em Duda, Sabrina Sato, de 40 anos, revelou que precisou frear os planos de casamento por conta da pandemia de Covid-19.



Durante uma participação no quadro "Deu a Louca no Faro", a apresentadora contou que planeja um casamento tradicional. O casal, que está junto desde 2016, tem Zoe, de 2 anos.

"Sou muito família. É claro que eu quero casar com o Duda, que eu tenho esse sonho de querer entrar com vestido na igreja, fazer um casamento lindo. Mas esse período agora tirou um pouco disso. Como a gente vai fazer uma festa? Como a gente vai reunir os amigos?", disse ela.Em conversa com Rodrigo Faro, ela ainda falou sobre o isolamento social e o tempo em família."Zoe tinha acabado de fazer um ano quando começou esse período de quarentena, de isolamento, de ficar mais voltado para a família. Aí que a gente viu que nenhuma roupa que a gente veste, nada que a gente usa, tem valor comparado a nossa família, aos nossos amigos", refletiu.