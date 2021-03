Lupin Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 18:29

Rio - A Netflix divulgou o primeiro teaser da parte dois da série "Lupin". Na prévia é possível ver o protagonista Omar Sy tendo que lidar com as consequências do final da primeira parte da produção francesa.



As duas partes foram gravadas antes do lançamento da primeira. A plataforma de streaming anunciou os novos episódios em janeiro, enquanto a produção conquistava fãs.



Segundo a Netflix, a série foi a mais vista em dez países. A próxima temporada vai contar con cinco episodios.