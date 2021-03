Carla Diaz reprodução da TV Globo

Rio - O Castigo do Monstro é o assunto entre alguns participantes do 'Big Brother Brasil 21', nesta sexta-feira. Juliette, Sarah, Camilla de Lucas e Gilberto se reuniram na despensa da casa para falar sobre as opções de quem colocaria no Monstro, caso um dos participantes vença a Prova do Anjo, que será disputada neste sábado.

Enquanto conversavam, os brothes foram surpreendidos com Carla Diaz, que entrou no espaço. "Gente!", disse ela. Juliette, então, pediu: "Chama a Maria Vitória!", se referindo à Viih Tube. A atriz procurou se enturmar: "Gente, reunião agora, todo mundo para cá. Eu posso interagir?", perguntou. Sarah explicou: "A gente está discutindo sobre Monstro".

Empolgada, Carla disparou: "Vou fazer até um story sobre isso". Viih Tube chegou e a atriz fez um vídeo do momento. Em seguida, João Luiz se juntou ao grupo e também fez um registro. Após os vídeos, a youtuber confessou: "E eu que vim achando que era fofoca?".

As sisters dizem que, de certa forma estavam fofocando. Carla Diaz, então, comentou: "Gente, eu sei que eu cheguei e e foi a hora do Monstro e vocês deviam estar falando sobre mim. Eu não me incomodo de ganhar o Monstro, não".

Ao deixa o local, a loira lamentou com Pocah, no Quarto Colorido, sobre a 'reunião na despensa'. Aos prantos, Carla disse que os brothers estavam falando dela. "Amiga do céu. Fui entrar na despensa para chamar a Camilla e estava todo mundo ali falando de Monstro. Aí ficou todo mundo esperando eu sair para continuar o papo", disse a atriz, que continuou: "Amiga, não estou aguentando mais, sério! Eu tentei levar na brincadeira, mas... Aí depois deram a desculpa: 'Ah, não, a gente está falando de VIP e Xepa'. Ali não estava só VIP. A Camilla estava lá também, sabe? Aí a conversa acaba quando você chega. Cara, o que eu fiz? A parada não é o Monstro", desabafou.



Pocah quis saber: "Você tinha certeza que era isso?". A atriz respondeu que sim e ainda falou sobre Arthur: "Aí o Arthur está lá falando com o Rodolffo. Quem é o Líder?".