Por O Dia

Publicado 17/04/2021 18:59

Rio - Parece que fase com bom humor de Arthur durou pouco no 'BBB 21'. Após ser indicado, ao lado de Gil e Caio, para o castigo do Monstro, o crossfiteiro ficou - como diria o colega - indignado. Além do castigo e de descobrir que um dos monstros será indicado diretamente para o paredão, Arthur também perdeu o direito aos benefícios do vip na casa.

"Vai se f*der, vai tomar no c*, vai pra casa do c*r*lho, marcação nessa desgraça mesmo vai se f*der, tenho que se f*der mesmo, sou um trouxa do c*r*lho, isso vai ser amiguinho dos outros nessa desgraça", desabafou, sozinho, no gramado.



Quando Camilla chegou do lado de fora da casa, no entanto, Arthur explicou que entendia a decisão. Mas que preferiu se afastar porque estava chateado e não queria explodir perto dela.

