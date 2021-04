Camilla de Lucas se empolga com Iza e ultrapassa limite no BBB Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 00:38 | Atualizado 10/04/2021 00:51

Fã da cantora Iza, Camilla de Lucas foi ao delírio quando percebeu que a cantora Iza se apresentaria na festa do Big Brother Brasil, da TV Globo, na noite desta sexta-feira (9). Tanto que ultrapassou a corda de segurança que a produção utiliza para manter o distanciamento entre participantes do reality e os artistas que se apresentam, como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus. A ousadia da influencer durou apenas alguns segundos, mas o público não deixou passar e apontou o momento nas redes sociais. Confira!

A Camilla ficou tão maluca quando viu a Iza que até ultrapassou a faixa de segurança AHAHAHAHA



não julgo pois faria igual #bbb21 pic.twitter.com/zIiWmnxrlC — Marcella Nery (@heymahnery) April 10, 2021

assim se a iza aparecesse na minha frente pic.twitter.com/IvE9zAu6M3 — (@Itsletriste) April 10, 2021

que gatilho ver a iza meu deus só lembro do show dela no lolla pic.twitter.com/01yUZWNCfM — pietra djarin (@seokjinagb) April 10, 2021

IZA é a mulher mais linda do brasil e se voce discorda saia desse país #bbb21 pic.twitter.com/FUkuoHSx96 — nath desconfianças (@vinilasserre) April 10, 2021

