Publicado 29/04/2021 20:36 | Atualizado 29/04/2021 21:15

fotogaleria Esta colunista pode não ser muito boa na matemática, mas de memória é craque. Pois bem. Nesta quinta-feira 29 de abril, o atacante Hulk fez uma declaração de amor para atual mulher, Camila Ângelo pela data de um ano de casamento. Ele e a sobrinha da ex, Iran, estão festejando bodas de papel. "Vivi com você os meus melhores 365 dias", escreveu na legenda da foto em que aparece com a amada e um enorme buquê de rosas vermelhas. Flores que simbolizam a paixão, atração, fidelidade e amor.

No final de dezembro de 2019, o atacante do Atlético Mineiro teve que assumir o romance com a sobrinha de Iran, após a polêmica se tornar pública. Na época, Hulk disse que o relacionamento começou em outubro, dois meses depois de ter se separado de Iran, que exigiu a partilha de todos os bens e ainda levantou a hipótese de uma traição do então casal.

Esta humilde colunista noticiou em fevereiro de 2020, que Hulk já estava casado com Camila, mas o jogador negou de pés juntos. Um mês depois, ele colocou nas redes sociais que era um homem 'casado' e agora ele 'oficializa' a união nesta quinta-feira marcando na folhinha a data festiva com atual mulher. Aliás, Camila está cada vez mais parecida com a ex do marido.







