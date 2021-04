Hulk corta cabelo e adota antigo visual usado na seleção Reprodução Instagram

Atacante do Atlético Mineiro, o jogador Hulk resolveu mudar o visual e dar adeus aos fios longos. O craque cortou as madeixas e voltou a aderir o visual que ostentava enquanto jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Na época em que atuava pela Seleção, Hulk arrancava suspiros das torcedoras. Mais recentemente, no entanto, o visual mais 'cabeludo' do jogador já não fazia tanto sucesso. Ele, inclusive, costumava receber críticas por conta de seu estilo diferentão. A coluna super aprovou o novo visual do atleta!