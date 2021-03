Por IG - Último Segundo

Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira (10) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ex-presidente Lula disse que o apresentador Luciano Huck está jogando baixo ao falar que "figurinha repetida não completa álbum".

"O Huck está jogando baixo falando de figurinha. Eu fiquei tão chateado. Um cara que eu considero bom de televisão, um menino bom que progrediu na vida... Ele não sabe que uma figurinha repetida, carimbada, vale pelo álbum inteiro", disse Lula.

A fala de Huck, que deve se lançar como candidato em 2022, veio após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular todas as condenações do ex-presidente na Lava Jato.

"No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum."