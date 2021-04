Caio no castigo do Monstro do 'BBB 21' Reprodução

Publicado 18/04/2021 17:18

Rio - No castigo do monstro com Gil e Arthur, Caio precisa formar a sigla 'BBB'. Em um momento da dinâmica, na noite de ontem, o fazendeiro virou de costas para a piscina, sem sair do lugar, para descontrair.

Nesse mesmo momento, a produção deu uma advertência em Caio, dizendo que ele deveria voltar à posição original. Por estar cumprindo o castigo do Monstro corretamente, Caio não gostou da bronca e retrucou. "Próxima vez tem que botar uma seta aqui apontando para a frente", reclamou.



E a partir daí, o monitor notificou mais uma advertência do participante, que perdeu 50 estalecas. "Vocês não colocam a direção do trem e eu sou obrigado a saber? Pelo amor de Deus", resmungou Caio, que resolveu abrir o jogo sobre uma insatisfação antiga.



"Se fosse Fiuk aqui eles não tinham tirado (as estalecas)", disse, irritando, mais uma vez a produção, que piorou o castigo e tirou mais 100 estalecas do fazendeiro.