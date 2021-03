Carla acha que pode estar sendo odiada por conta de seu relacionamento com Arthur Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:48

Rio - Após a formação do paredão de ontem, Carla Diaz e Arthur conversaram sobre a dinâmica que vem acontecendo no 'BBB 21'. Enquanto estavam a sós, a atriz começou a dar indiretas para o crossfiteiro de que havia interferido na formação de Paredão da semana passada. "Tem gente aqui que não foi pro Paredão porque não deixei", disse. Curioso, Arthur afirma. "Eu não, porque eu tava imunizado, o Projota me deu o Anjo".

E Carla rebate o namoradinho. "Era exatamente esse o poder, vetar o Anjo. Essa semana também", explicou. Mas, apesar de dividir algumas informações com Arthur, Carla desconversou ao ser perguntada se poderia ter protegido o rapaz do castigo do Monstro e se o benefício do veto - que acabou ontem - duraria para as próximas semanas.

Confira um trecho da conversa entre os dois: