Publicado 05/03/2021 17:56

Meghan Markle e Harry deram uma entrevista para Oprah Winfrey falando sobre o rompimento com a coroa britânica. Já saíram trechos da conversa, como Harry falando que tinha medo da história de Diana se repetir, e foi divulgado um novo momento no qual Meghan diz que a família real "perpetua mentiras" sobre eles.

"Como você se sente com o Palácio ouvindo você falando a sua verdade hoje?", Oprah pergunta para Meghan em um momento da entrevista. "Eu não sei como eles esperam, que depois de todo esse tempo, que nós continuemos em silêncio, especialmente quando eles desempenham um papel de perpetuar mentiras sobre nós. E se isso vem com o risco de perder tudo bem, já tem muito que foi perdido", a ex-atriz responde.

A entrevista completa vai ao ar no próximo domingo (7), no canal de televisão estadunidense CBS. Para ao programa, Meghan Markle foi usando um bracelete que pertenceu à Diana. Durante a gravação, Harry disse que não tem ideia de como a mãe conseguiu romper com a família real sozinha e disse estar "aliviado" de poder falar com a imprensa ao lado da esposa.