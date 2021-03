Latino e Rafaella Divulgação

Rio - Latino adiou os planos de subir ao altar com advogada Raffaella Ribeiro. Em entrevista à Quem, o cantor revelou que o motivo de sua decisão é a pandemia do novo coronavírus. Além de não poder gerar aglomerações, ele também disse que está economizando dinheiro já que não pode fazer shows e eventos.

"A gente tinha planos de casar realmente agora, mas veio a pandemia. São 11 meses desempregado e como vou pensar em casamento? Não quero essa coisa de ficar fazendo permuta. Sem shows, 10 filhos e uma família inteira nas costas, como vou pensar em ter mais um gasto? Não tem a menor chance", lamentou. "A gente tinha planos de casar realmente agora, mas veio a pandemia. São 11 meses desempregado e como vou pensar em casamento? Não quero essa coisa de ficar fazendo permuta. Sem shows, 10 filhos e uma família inteira nas costas, como vou pensar em ter mais um gasto? Não tem a menor chance", lamentou.

Latino ainda foi além. O cantor confessou que precisou se desfazer de alguns bens e que tem se sustentado com a ajuda da amada. "Graças a Deus, sempre fiz uma reserva minha, também tive que me desfazer de algumas coisas não tão necessárias e bens. E é isso, vamos tocar o barco. Temos que contar com a sorte. Minha mulher é uma advogada bem-sucedida também e me ajuda muito".