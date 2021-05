Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 10:39 | Atualizado 10/05/2021 10:58

Rio - Anitta segue firme na divulgação de seu novo trabalho, 'Girl From Rio'. Na noite deste domingo, a cantora se apresentou no Grammy Latino e fez uma performance da música com muito gingado, rebolado e, claro, com um look com direito a bumbum de fora.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista, a cantora já revelou que o novo trabalho é direcionado ao mercado exterior, já que conquistou tudo o que almejava no cenário da música brasileira.

Confira a apresentação de Anitta:

Publicidade