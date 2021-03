Fiuk, Sarah, Thais e Lumena conversam na área externa; Sarah diz que deixou de seguir Bolsonaro antes de entrar no programa Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 08:54 | Atualizado 01/03/2021 09:00

Rio - Fiuk, Lumena, Thais, Camilla de Lucas e Sarah conversaram na área externa do "BBB 21" sobre os vazamentos dos participantes, que aconteceram antes do programa estrear. No bate-papo, Thais contou que uma das meninas que entraria no grupo "Pipoca" não entrou porque seguia o presidente Jair Bolsonaro. Sarah confirmou a história e disse que deixou de seguir o presidente antes de entrar no programa.

fotogaleria

Publicidade

"Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou", disse Thais. "Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir. Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: 'Ui! Vou parar de seguir", afirmou Sarah.

a sarah falando que deixou de seguir o bolsonaro por precaução para não ser cancelada, mas que gostava das postagens dele...

QUE PESADELOOOOOO #bbb21 pic.twitter.com/p1mCjdOiMj — luanaja #TeamJulietteDAYANE MELLO NA FINAL (@lutasca) March 1, 2021

Sarah dizendo que seguia o Bolsonaro e gostava das postagens dele, mas que quando soube que ia participar do BBB parou de seguir na hora kkkkkkkkkkkkkkkkkkk — daniel (@estressadin) March 1, 2021

as cara da lumena ouvindo sarah falar do bolsonaro errrrr eu pic.twitter.com/zACvx5VsZR — jesquinha delucas (@itsjescao) March 1, 2021

A SARAH FALANDO QUE SEGUIA O BOLSONARO E DEIXOU DE SEGUIR COM MEDO DO POVO AAAAAAAAAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — mel (@meIprodz) March 1, 2021

Sarah e Thaís falando que seguiam o Bolsonaro e pararam de seguir com medo de serem canceladas, Lumena fez essa cara! Kkkkkk #BBB21 pic.twitter.com/s0zMrXLakE — Déia Bracho (@bracho_andreia) March 1, 2021