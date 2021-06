Rodolffo - Reprodução

RodolffoReprodução

Por IG - Gente

Publicado 15/06/2021 13:36

Rio - Rodolffo Matthaus, ex-participante do "BBB 21", conversou sobre sua participação pelo reality show em entrevista ao youtuber André Piunti. Durante o papo ele falou sobre o confinamento, sua saída do programe e, claro, suas "brincadeiras" polêmicas -- como quando zombou do penteado de João Luiz.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o cantor, tem coisas "a gente fala numa roda de amigos, brincadeiras que a gente faz com pessoas que a gente tem mais intimidade, que conhece de fato, que a gente não vai falar para uma pessoa que acabou de conhecer", e deu exemplo dizendo que "poucas brincadeiras que eu fiz lá dentro [no BBB 21] repercutiram de forma confusa lá dentro e aqui fora".

"Virou polêmica. Graças a Deus foram coisas que não me incriminaram, não me incriminaram perante o público. 'Tudo o que você falou lá dentro eu falo aqui fora' ou 'O que você falou lá dentro eu falo no dia a dia'. Eu ouço muito isso na rua", continuou Rodolffo, referindo-se à reação do público. Ainda em papo com o youtuber, Rodolffo Matthaus afirmou que hoje em dia pensa antes de falar.