Publicado 29/04/2021 09:22 | Atualizado 29/04/2021 10:11

Rio - Mais uma vez, Felipe Neto está no olho do furacão. Após fazer uma live onde questionou a falta de posicionamento político dos cantores sertanejos diante aos problemas do governo, o youtuber vem sendo duramente criticado nas redes sociais. Com um trecho da transmissão tirado de contexto e veiculado pelas redes sociais, muitos internautas acreditaram que Felipe Neto estava condenando as lives.

No meio da confusão, o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, perdeu a cabeça e foi às redes sociais xingar o youtuber. "A primeira coisa que eu vou falar, é uma coisa que o Felipe Neto falou hoje. 'Esses artistas sertanejos ficam fazendo livezinha bebendo cachaça'. Primeira coisa, lvezinha é a put* que te pariu, meu irmão. Segunda coisa, a cachaça que nós bebe nas lives, nós não tá pedindo pra você pagar. Terceira coisa, os artistas populares que cantam forró e sertanejo tenho certeza que doam muito mais e contribuíram muito mais com essa pandemia do que você. Então, lava a boca", disse Zé Felipe.

Contexto

No stories do Instagram, o youtuber explicou que não era isso e que se incomodava com o silêncio de quem "só" faz lives. "Dentro do embate que a gente está fazendo contra esse governo fascista e genocida, existem muitos artistas em silêncio, o que não é mais aceitável. Só repeti isso que já vinha falando há muito tempo. Dentro desse discurso, fiz uma provocação aos sertanejos, justamente por ser uma classe artística onde muitos dos mais famosos não se pronunciam a respeito de um governo matando milhares de pessoas. Eu não queria criticar live nenhuma, não falei especificamente sobre o trabalho de ninguém", explicou Felipe Neto.

"A todos os sertanejos, boa sorte na carreira de vocês, que vocês continuem encantando e alegrando a população brasileira. Desejo só coisas boas para vocês, mas abram a boca sobre o desgoverno que a gente está enfrentando", completou.



Novo capítulo



Gusttavo Lima também foi um dos sertanejos que se pronunciou sobre o assunto. "Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto", perguntou o sertanejo nas redes sociais. Após essa publicação, Felipe Neto deu uma alfinetada em todas as pessoas que repetiram essa pergunta. "Para a galera perguntando 'quem é esse cara?', larga a cloroquina e procura na revista Time", escreveu o youtuber que foi eleito uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista estadunidense.

