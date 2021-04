Rodolffo recebe mensagens de apoio de famosos após ser eliminado do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 10:35

Rio - O 'BBB 21' chegou ao fim para Rodolffo. Mas se engana quem pensa que o sertanejo sai de mãos abanando do programa. Além da visibilidade de seu trabalho, Rodolffo já acumula 5,6 milhões de seguidores no Instagram. Quando entrou no reality, o número, que não para de crescer, era de pouco mais de 1 milhão.

Além disso, o sertanejo, que faz dupla com Israel, descobriu que sua música 'Batom de Cereja' é a mais tocada no país - de acordo com diversas plataformas de streaming como Deezer e Spotify, há quase um mês. E no Deezer, por exemplo, o número de ouvintes de Israel & Rodolffo cresceu 223% edesde o anúncio de sua participação no reality.