Por O Dia

Publicado 02/05/2021 13:37 | Atualizado 02/05/2021 13:41

Rio - Gusttavo Lima ficou irritado com falha de sua banda, durante live no YouTube, neste sábado (1º). "Olha que nós ensaiamos ontem, hein? Que bosta! Taca o pau, vai. Tá olhando o que? Vamos embora! Toca, filho da put*!", gritou o cantor para os músicos após erro na introdução de uma canção.

Lima chegou a interromper a apresentação e continuou: "Não, pera aí. Então para. Se erramos, começa de novo, porque não fui eu que errei, vocês já começaram errado aí. Não teve a contagem, entendeu? Aí não dá, meu amigo. Mesma coisa que acabar o gás no meio da janta. Vai de novo, vai. A culpa não é minha, é de todos nós", afirmou.

A live "O Embaixador do Agronegócio 2" teve cinco horas de duração e já recebe críticas por causar aglomerações no local de onde foi transmitida . Gusttavo é um dos sertanejos envolvidos na confusão com Felipe Neto, após o youtuber reprovar a postura dos artistas em meio à pandemia . "Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto", debochou o sertanejo nas redes sociais.